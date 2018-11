12 novembre 2018- 18:12 Milano: in Auditorium Pirelli spettacolo racconta storia industria milanese

Milano, 12 nov. (AdnKronos) - Milano: una metropoli contemporanea dalle mille sfaccettature, un luogo che conserva nella memoria le tracce dell’identità di città industriale, testimonianza del suo continuo processo di trasformazione sociale ed economica. Sarà il capoluogo lombardo il protagonista della serata di giovedì 15 novembre alle 19, quando, nell'Auditorium del quartier generale di Pirelli, gli attori Marina Rocco e Rosario Lisma interpreteranno alcuni brani di romanzi su Milano e testi tratti dalla storica rivista 'Pirelli': da Dino Buzzati a Alda Merini, da Giorgio Scerbanenco a Alberto Savinio, e ancora Ottiero Ottieri, Giorgio Fontana e Alberto Rollo.Lo spettacolo, organizzato da Fondazione Pirelli e dal Teatro Franco Parenti, in collaborazione con l’Università degli studi Milano-Bicocca, sarà un dialogo a più voci, nel quale le letture dei due attori s’intrecceranno alle parole di Antonio Calabrò, direttore della Fondazione Pirelli, Piero Colaprico, giornalista e scrittore, Giuseppe Lupo, scrittore e professore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e Pietro Redondi, docente dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.La serata sarà l’occasione per ascoltare - per la prima volta - alcuni estratti della sceneggiatura di 'Questa è la nostra città', melodramma neorealista, scritto da Alberto Moravia nel 1947 e conservato nell’Archivio Storico Pirelli. Il film, che non venne in seguito realizzato, fu commissionato allora da Alberto Pirelli per il settantacinquesimo anniversario dell’azienda e avrebbe dovuto essere diretto da Roberto Rossellini.