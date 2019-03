14 marzo 2019- 20:49 Milano: in consiglio approvate tariffe Tari 2019, invariate

Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Con 25 voti a favore, 7 contrari e 2 astenuti il Consiglio Comunale di Milano ha approvato le tariffe per il 2019 della tassa rifiuti (Tari). Nonostante l'aumento della produzione totale dei rifiuti, il Comune di Milano mantiene invariate le tariffe e le agevolazioni per famiglie e aziende. Questo, spiega il Comune, "grazie al risparmio ottenuto con la lotta all'evasione e alle efficienze derivate dall’incremento della raccolta differenziata". Fattori che hanno consentito di approvare un piano finanziario per la copertura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti di 300,9 milioni di euro (rispetto ai 304,8 milioni del 2018).