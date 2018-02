MILANO: IN CONSIGLIO COMUNALE MODIFICHE A PROGETTO PORTELLO, PIù NEGOZI

5 febbraio 2018- 20:07

Milano, 5 feb. (AdnKronos) - Con 25 voti favorevoli, 2 astenuti e 6 contrari il consiglio comunale di Milano ha ratificato l’atto integrativo e modificativo dell’Accordo di Programma per il Programma integrato di intervento 'Progetto Portello', la riqualificazione del quartiere dell'area Nord Ovest della città. Il provvedimento riguarda esclusivamente le unità U2 ed U3 del piano e non incide, spiega il Comune, né sulla superficie lorda massima prevista, né sull’impianto complessivo dell’intervento, né sulle dotazioni di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale. L'atto serve a modificare la destinazione d’uso della superficie lorda di competenza del Comune di Milano (2.963 mq) da terziario o amministrativo pubblico a terziario privato o commerciale e a trasferire tale superficie, cedendo i diritti all’operatore, dall’unità U2 alla U3, in piazza Gino Valle. Sarà possibile realizzare nell'area negozi di vicinato per rivitalizzare la piazza e ottenere così nuovi oneri di urbanizzazione da destinare a interventi di interesse pubblico, come l’ampliamento del parco Portello.