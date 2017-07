MILANO: IN PRIMI SEI MESI 2017 EROGATE OLTRE 1,5 MLN MULTE

25 luglio 2017- 13:14

Milano, 25 lug. (AdnKronos) - A Milano in sei mesi sono state 1.564.892 le multe erogate, in linea, anche se leggermente più basse, con il dato annuale 2016 di 3.384.063, che aveva già visto un decremento del 5% rispetto all’anno precedente. Di queste, 329mila sono state emesse dagli ausiliari della sosta. Lo rende noto il Comune di Milano, illustrando il bilancio dei primi sei mesi del 2017 sulle attività per la sicurezza stradale della polizia locale .La parte del leone la fanno i divieti di sosta, che risultano il 32,9 per cento del totale (514.754), con un aumento dell’1% rispetto all’anno precedente. L’ingresso in Area C senza pagamento è al secondo posto con il 21,6 per cento (338.849), con un aumento di 6,6 punti percentuali rispetto ai dati annuali dell’anno scorso, mentre le sanzioni per il superamento della velocità scendono del 4%, attestandosi a 204.642. Tra le multe per divieto di sosta, 125.086 sono state per il mancato pagamento della sosta, 107.314 quelle in zona residenti e 99mila per sosta vietata generica. Per quanto riguarda quelle che sono state definite 'soste odiose', ovvero le soste sul marciapiede, in seconda fila, sui passi carrai o sugli spazi invalidi, sono state 71.819.