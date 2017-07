MILANO: IN PRIMI SEI MESI 2017 EROGATE OLTRE 1,5 MLN MULTE (2)

25 luglio 2017- 13:14

(AdnKronos) - In particolare, quelle sul marciapiede sono state 51.503, quelle in seconda file 12.921, su passo carraio 4.467, mentre 2928 sugli spazi degli invalidi: "Proprio su queste ultime vorrei soffermarmi per evidenziare un malcostume molto diffuso", sottolinea l'assessore alla Sicurezza Carmela Rozza, che aggiunge: "Se calcoliamo che gli spazi per invalidi a Milano sono in totale 4.661, vuol dire che più della metà di questi (62,8%) almeno una volta in sei mesi è stato occupato da chi non ne aveva diritto, creando problemi a chi ha seri problemi di mobilità". "Non si può immaginare - aggiunge - quante segnalazioni riceviamo ogni giorno su quelle che abbiamo definito soste odiose. Ci è arrivata anche una foto di un bambino che, rientrando probabilmente da scuola, visto che traina lo zainetto, è costretto ad appiattirsi contro il muro e poi sdraiarsi per riuscire a passare su un marciapiede su cui aveva parcheggiato un camion a pochi centimetri dal muro". Proprio su queste, conclude l'assessore, "la polizia locale interviene prontamente, a meno di emergenze particolari. Sono segno di inciviltà e mancanza di rispetto".