MILANO: IN TRE AVEVANO SCIPPATO DONNA, POLIZIA LI INDIVIDUA E LI ARRESTA

25 maggio 2017- 19:21

Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Avevano scippato una donna di 67 anni, facendo poi perdere le loro tracce, ma la polizia li ha individuati e arrestati. E' accaduto a Milano, a tre uomini, lo scorso martedì, ma i fatti sono stati resi noti solo oggi.I tre, due di 26 anni e uno di 32, tutti di origine marocchina, pregiudicati, avevano scippato una donna in via Sommacampagna, strappandole con violenza la collana d’oro che indossava. Dopo aver ricevuto la segnalazione, gli agenti del reparto prevenzione crimine hanno avviato le ricerche in base alle descrizioni fornite dalla vittima, individuando i tre presunti autori, dopo pochi minuti, in via Imbonati. Durante il controllo, i tre si sono mostrati particolarmente agitati. Così gli agenti hanno deciso di effettuare una perquisizione, trovando in tasca a uno dei tre uomini due collane d’oro, delle quali non ha saputo spiegare la provenienza. Inoltre, uno aveva il permesso di soggiorno scaduto, mentre gli altri due erano sprovvisti di qualsiasi documento di identità. Accompagnati in questura, sono stati riconosciuti dalla vittima che nel frattempo si era recata in via Fatebenefratelli per sporgere denuncia. I tre sono stati arrestati per furto con strappo pluriaggravato in concorso. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.