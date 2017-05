MILANO: IN TRE RAPINAVANO FARMACIE E AUTOGRILL, ARRESTATI

30 maggio 2017- 09:12

Milano, 30 mag. (AdnKronos) - Tre persone, due uomini e una donna, sono state arrestate a Milano per aver rapinato una serie di farmacie e stazioni di servizio.Le indagini, condotte dagli agenti del commissariato Porta Ticinese, hanno permesso di attribuire ai tre almeno cinque colpi compiuti dallo scorso mese di marzo a oggi.Maggiori dettagli verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo questa mattina alle 11, in sala cronisti, alla questura di via Fatebenefratelli.