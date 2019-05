22 maggio 2019- 20:08 Milano: in via Padova inaugurato campo rugby progetto Insieme

Milano, 22 mag. (AdnKronos) - Un nuovo grande campo da rugby per il quartiere di via Padova, che arriva a un anno da quelli aperti nell'oratorio Sant’Agnese di Quarto Oggiaro. Lo ha inaugurato questa sera il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, insieme all'amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Nagel e all'ex stella della Nazionale Italiana di Rugby, Diego Dominguez. Per il quartiere è una bella novità: un grande spazio verde, completamente riqualificato e attrezzato, che già ospita le sessioni di allenamento settimanali di 120 ragazzi del quartiere, con una forte presenza femminile, pari al 30% dei partecipanti. Un centinaio di bambini di ogni età (e nazionalità) ha partecipato all'inaugurazione del campo, frutto del progetto 'Insieme' del gruppo Mediobanca, che in tre anni punta a coinvolgere, con Comune e Cus Milano Rugby oltre 1.500 giovani delle periferie milanesi. Dopo le aree di Quarto Oggiaro e via Padova, le attività si sposteranno nel quartiere Baggio."Dopo aver dato vita al progetto e averlo visto crescere, siamo orgogliosi di aver contribuito a recuperare spazi fisici e momenti di socialità destinati alla pratica sportiva di questi ragazzi. Con questa iniziativa Mediobanca ribadisce il suo impegno al fianco delle nuove generazioni, specialmente quelle più in difficoltà", sottolinea Nagel. "Investire in strutture sportive, soprattutto in quartieri dove si vivono spesso situazioni difficili, è un gesto concreto di fiducia nei confronti dei giovani, un modo per incoraggiarli a credere nelle loro potenzialità, a partire dai valori di lealtà e correttezza che lo sport insegna", afferma a sua volta Sala.