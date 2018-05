3 maggio 2018- 19:46 Milano: inaugurati nuovi campi da rugby e volley in oratorio Quarto Oggiaro

Milano, 3 mag. (AdnKronos) - Primo importante traguardo raggiunto dal progetto Insieme di Mediobanca. Stasera, sono stati inaugurati i nuovi campi da rugby e pallavolo dell'oratorio Sant'Agnese di Milano, nel quartiere periferico di Quarto Oggiaro. L'iniziativa, lanciata qualche mese fa in collaborazione con il Cus Milano Rugby e il Comune, vuole promuovere la pratica sportiva tra i minori appartenenti a fasce socialmente deboli e a rischio di esclusione. All’inaugurazione delle nuove strutture, che si è tenuta questo pomeriggio, hanno partecipato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l'assessore allo Sport Roberta Guaineri, l'amministratore delegato del Gruppo Mediobanca Alberto Nagel e una rappresentanza del CUS Milano Rugby.Il progetto triennale, partito lo scorso ottobre proprio dalla zona di Quarto Oggiaro, si rivolge agli alunni delle scuole primarie e secondarie situate in alcuni quartieri periferici di Milano. Nei prossimi anni le attività riguarderanno le aree di via Padova e di Baggio, coinvolgendo complessivamente fino a 1.500 bambine e bambini, ragazze e ragazzi, di età compresa tra 8 e 14 anni.