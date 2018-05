3 maggio 2018- 19:46 Milano: inaugurati nuovi campi da rugby e volley in oratorio Quarto Oggiaro (2)

(AdnKronos) - L’attività, organizzata e gestita dal CUS Milano Rugby attraverso un team di educatori e tecnici qualificati coordinati da Diego Dominguez, prevede l’avvicinamento alle discipline di rugby, pallavolo e atletica leggera con interventi nelle classi di almeno tre istituti del quartiere di riferimento e l’organizzazione di corsi pomeridiani durante l’intero anno scolastico."Con il progetto Insieme rivolgiamo ancora una volta la nostra attenzione alla città di Milano e alle tematiche di inclusione sociale che la caratterizzano, in questo caso a sostegno delle nuove generazioni. Contribuire alla creazione di nuove strutture sportive è uno dei punti di partenza affinché lo sport possa diventare leva importante per promuovere la socialità e per garantire un futuro migliore ai nostri ragazzi", sottolinea Nagel.Secondo Sala, "investire nello sport – e per di più in periferia - è certamente una sfida, ma anche e soprattutto un’opportunità: quella di far crescere i giovani della nostra città in un ambiente stimolante e positivo, all’insegna dei valori che lo sport solo sa veicolare.