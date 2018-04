21 aprile 2018- 16:38 Milano: inaugurato a Giardini Montanelli nuovo parco giochi accessibile

Milano, 21 apr. (AdnKronos) - Una grande festa aperta a tutti i bambini ha inaugurato questa mattina la nuova area giochi accessibile ai Giardini Montanelli. L’intervento è il primo del progetto 'Parchi gioco per Tutti' promosso dalla nascente Fondazione di Comunità Milano, da Fondazione Cariplo e dal Comune di Milano, che si propone di realizzare aree attrezzate che consentano ai bambini con e senza disabilità di giocare insieme grazie a giochi accessibili e senza barriere nei parchi pubblici dei nove Municipi della città.La scelta dei Giardini Montanelli come intervento pilota è stata condivisa dal Comune, dal comitato promotore della fondazione Comunità Milano e da Fondazione Cariplo e ha raccolto il parere favorevole della sovrintendenza e del Consiglio di zona del municipio 1. È stato compiuto in tempi brevi grazie all'intervento dell’assessorato al Verde, che ha realizzato i lavori di riqualificazione e di ampliamento dello spazio giochi, e alla collaborazione con le Associazioni delegate al Tavolo permanente per la Disabilità e alla delegata del sindaco per le Politiche sull’accessibilità, Lisa Noja."Tutte le città – spiega il sindaco di Milano, Giuseppe Sala – dovrebbero avere parchi giochi accessibili e sicuri per tutti i bambini. Non si tratta solo di creare luoghi belli dove i più piccoli possono divertirsi insieme, senza mai pensare di essere esclusi, ma di far crescere una città nuova dove si vive, si usano i mezzi pubblici, si va a scuola, si lavora e si può giocare in condizioni di parità con tutti".