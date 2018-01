MILANO: INAUGURATO ALLA BARONA IL MINIMARKET SOLIDALE DELLA CARITAS

Milano, 13 gen. (AdnKronos) - Nasce nella Diocesi di Milano una catena di minimarket con un primo centro inaugurato oggi alla Barona, l'"Emporio della solidarietà". Realizzato dalla Caritas Ambrosiana in via San Virgilio, a Milano, il market si trova all’interno di un ex spazio commerciale al piano terreno di un complesso di caseggiati popolari ed è stato finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del programma contro la povertà infantile Qu.Bì. Nel nuovo minimarket solidale si potrà fare la spesa scegliendo i prodotti allineati sugli scaffali come in un normale supermercato con la sola differenza che alla cassa non si pagherà con il denaro ma con una tessera a punti.La tessera sarà assegnata dagli operatori dei centri di ascolto della Caritas a famiglie in difficoltà e si stima che nel punto di via San Virgilio si potranno inizialmente soddisfare le esigenze di 200 famiglie. "Nella diocesi di Milano stimiamo che lo scorso anno siano state 30mila le persone che hanno chiesto aiuti alimentari ai centri di ascolto di Caritas Ambrosiana, quasi il doppio rispetto all’inizio della crisi economica", ha detto il direttore di Caritas Ambrosiana, Luciano Gualzetti.