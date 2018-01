MILANO: INAUGURATO ALLA BARONA IL MINIMARKET SOLIDALE DELLA CARITAS (2)

13 gennaio 2018- 15:56

(AdnKronos) - La tessera sarà caricata a seconda dello stato di bisogno del nucleo familiare e della sua composizione; avrà una validità di 3 mesi e potrà essere rinnovata al massimo per 4 volte fino quindi a coprire un anno. "A Milano la povertà colpisce in particolare le famiglie con minori: 11mila nuclei, per una stima di 21mila minori poveri. Tutte queste famiglie faticano a provvedere ai bisogni fondamentali, a partire dall’accesso a una alimentazione adeguata per i loro figli. La povertà è diffusa ormai anche altrove, in città il problema appare più stridente perché contrasta con la ricchezza e il benessere", ha sottolineato Giuseppe Guzzetti, presidente di Fondazione Cariplo, che mette disposizione 12 milioni di euro, si impegna nel tenere la regia del progetto e "sfida la città a mobilitarne altri 13 milioni per affrontare insieme un problema che sta diventando sempre più urgente e intollerabile".