24 ottobre 2018- 17:32 Milano: inaugurato nuovo spazio WeMi per tate, colf e badanti

Milano, 24 ott. (AdnKronos) - Un servizio gratuito pensato per mettere in comunicazione domanda e offerta di lavoro, facilitando le famiglie nella ricerca di un collaboratore domestico e garantendo un servizio di qualità. Apre oggi a Milano, in via Statuto 15, WeMi Tate/Colf/Badanti, lo sportello del Comune di Milano gestito dalla cooperativa Eureka. Si tratta della terza tappa del tour #SostieneMilano, dopo le inaugurazioni dei due centri diurni per disabili di via Anfossi e via Cilea.Il servizio è dedicato alle famiglie che sono alla ricerca di un aiuto in casa e che potranno avere informazioni, orientamento e consulenza per cercare una tata, una colf o una badante per i loro cari.Contattando gli operatori, le famiglie potranno non solo avere informazioni e consulenza, ma anche avviare la ricerca della figura professionale adeguata alle proprie esigenze e avere un supporto nella contrattualizzazione dell’assistente familiare.