24 ottobre 2018- 17:32 Milano: inaugurato nuovo spazio WeMi per tate, colf e badanti (2)

(AdnKronos) - Per attivare il percorso di ricerca è possibile scrivere una mail all’indirizzo wemi.tatecolfbadanti@comune.milano.it oppure ci si può rivolgere al numero 0288458041 nei seguenti orari: il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 18, il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13. Nelle prossime settimane l’attivazione della ricerca potrà essere fatta direttamente online compilando un form sul portale WeMi e ricevendo via mail le proposte dei candidati selezionati. I lavoratori che intendono proporsi come assistenti familiari potranno segnalare la propria disponibilità telefonando allo 0288458042 il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 15 alle 18 oppure scrivendo una mail all’indirizzo wemi.tatecolfbadanti@comune.milano.it.