24 ottobre 2018- 17:32 Milano: inaugurato nuovo spazio WeMi per tate, colf e badanti (3)

(AdnKronos) - Il nuovo servizio consentirà ai lavoratori di iscriversi anche al Registro territoriale delle Assistenti familiari istituito da Regione Lombardia con l’obiettivo di valorizzare e sostenere il lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari in aiuto e a tutela delle persone fragili e delle loro famiglie.Lo sportello WeMi Tate/Colf/Badanti gestirà anche le richieste del buono di assistenza familiare, la misura di sostegno economico del Comune di Milano per supportare le famiglie nel pagamento della badante o della tata. Lo spazio sarà inserito all’interno del WeMi Center, il centro di coordinamento degli spazi WeMi che attualmente sono 7, ma che diventeranno 11 entro la fine dell’anno. Con le quattro nuove aperture - in via Pizzetta, in via Ornato, via Valla e via Pacinotti – tutti i municipi di Milano avranno almeno uno spazio WeMi all’interno dei propri confini.