MILANO: INCENDIO ALLA RMI DI LAINATE, VIGILI DEL FUOCO ANCORA SUL POSTO

27 luglio 2017- 08:36

Milano, 27 lug. (AdnKronos) - Due squadre dei vigili del fuoco sono ancora presenti a Lainate, cittadina alle porte di Milano, per ultimare lo spegnimento di un incendio scoppiato nella serata di ieri in una ditta di rottami metallici, la Rmi (Rottami Metallici Italia), nei pressi di via Fangio. In tutto, spiegano dalla centrale operativa di Milano, si sono alternate sei squadre di pompieri per spegnere l'incendio da ieri sera. In una nota, il Comune di Lainate ha chiarito ai cittadini che "al termine delle preliminari verifiche effettuate stanotte, Arpa e Nbcr fortunatamente non hanno registrato valori indicativi di rischio ambientale".