17 ottobre 2018- 13:49 Milano: incendio ancora in corso a capannone, proseguono monitoraggi Arpa

Milano, 17 ott. (AdnKronos) - Non si sono ancora spente del tutto le fiamme nel capannone di stoccaggio rifiuti in via Chiasserini, nella zona di Quarto Oggiaro, a Milano, divampato nella serata di domenica scorsa. Secondo quanto riferisce Arpa Lombardia, l'incendio è ancora in corso e i tecnici Arpa hanno posizionato un secondo campionatore ad alto volume all'interno del cortile della scuola comunale di via de Castelli.Oltre al campionamento di microinquinanti, che prosegue in maniera continua dalla notte in cui è divampato l'incendio, "Arpa sta effettuando misure speditive anche in altre zone di Milano, a seguito di varie segnalazioni di odori riferibili al rogo". E "le strumentazioni non rilevano presenza anomala di sostanze tossiche".L'odore oggi viene percepito in aree diverse della città rispetto a ieri a causa della variata direzione del vento, che proviene ora dai settori di nordest e delle condizioni meteo non favorevoli alla dispersione.