19 ottobre 2018- 12:58 Milano: incendio, aumentano valori diossine seconda rilevazione Arpa

Milano, 19 ott. (AdnKronos) - Il secondo filtro dell'Arpa per rilevare la presenza di diossine e furani nell'area della zona Bovisasca dopo l'incendio di via Chiasserini a Milano ha visto aumentare la concentrazione di queste sostanze nell'aria a 6.7 picogrammi per metrocubo/teq. Ieri, l'Arpa aveva fatto sapere che si trattava di 0.5 picogrammi per metrocubo nel primo campione. "Si conferma comunque, come già evidenziato nella giornata di ieri, che i valori riscontrati consentono di classificare questo incendio tra quelli con impatto medio-basso rispetto ad eventi analoghi, ad esempio Corteolona e Bruzzano", spiega una nota dell'Arpa.