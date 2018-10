15 ottobre 2018- 15:37 Milano: incendio capannone, danneggiati mezzi trasporto disabili

Milano, 15 ott. (AdnKronos) - Nell'incendio alla Bovisasca, zona Nord Milano, c'è andato di mezzo anche un servizio per i disabili di Cinisello Balsamo. Il Comune rende noto che le fiamme nel capannone dell'azienda di smaltimento rifiuti sono arrivate al deposito dei mezzi della Società Gtp che gestisce il trasporto disabili per conto dell'Amministrazione comunale.I pulmini gravemente danneggiati sono una trentina, tra questi anche i due che vengono utilizzati quotidianamente per accompagnare una cinquantina di utenti presso il Centro Diurno Disabili che ha sede a Cusano Milanino e nei centri di terapia. Questa mattina il servizio è stato comunque garantito, seppur con qualche ritardo. "Il titolare della ditta Gtp ha comunicato che si stanno adoperando per risolvere il prima possibile il problema", spiega il comunicato dell'amministrazione di Cinisello Balsamo.