18 marzo 2019- 18:17 Milano: incendio in appartamento, morto un 70enne

Milano, 18 mar. (AdnKronos) - Nel pomeriggio è divampato un incendio in un appartamento di via Val Lagarina, a Milano, che ha provocato la morte di un uomo di circa 70 anni. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 15.30, intossicando anche una donna che si trovava all'esterno dell'abitazione e che è stata portata in codice verde all'ospedale Sacco. Lo rende noto l'Areu Lombardia.