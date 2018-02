MILANO: INCENDIO IN PALAZZO VIA COGNE, UNA PERSONA SALVATA DA FINESTRA

14 febbraio 2018- 13:16

Milano, 14 feb. (AdnKronos) - Un incendio è divampato un'ora fa circa in uno stabile di via Cogne a Milano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con parecchi mezzi. La palazzina, piena di fumo, è stata evacuata. Le operazioni sono ancora in corso. Una persona, a quanto si apprende, è stata salvata dalle Fiamme Gialle che l'hanno calata con la scala mobile dalla finestra.