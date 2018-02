MILANO: INCENDIO VIA COGNE, GRAVISSIMO RAGAZZO 13ENNE (2)

14 febbraio 2018- 17:26

(AdnKronos) - Secondo la Sala operativa di emergenza urgenza sanitaria, all'origine dell'incendio al decimo piano della palazzina di viale Cogne potrebbe essere stata una esplosione sulla cui natura ora si sta indagando. Oltre al tredicenne in gravissime condizioni, dieci persone sono state accompagnate in codice verde tra il San Carlo, il Sacco, il Fatebenefratelli e a Rho. Tre in codice giallo sono al San Carlo e al Niguarda e 27 sono in codice bianco. Sul posto sono stati inviati due mezzi di soccorso avanzato MSA2, uno MSA1, uno di coordinamento, uno di lotto scorte. L'intervento si è concluso alle 14.27.