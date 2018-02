MILANO: INCIDENTE AUTO-MOTO, MOTOCICLISTA IN CODICE ROSSO

7 febbraio 2018- 21:09

Milano, 7 feb. (AdnKronos) - Incidente tra un'auto e una moto a Milano. É successo verso le 13 in via Monte Bianco all'angolo con via Guglielmo Silva, zona Lotto. Il motociclista, un uomo di 35 anni, è stato trasportato in codice rosso in prognosi riservata all'ospedale di Niguarda mentre il conducente dell'auto, un giovane di 21 anni si trova in codice giallo all'ospedale San Carlo.