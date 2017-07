MILANO: INIZIATIVA COMUNE E SKY ITALIA, CINEMA ALL'APERTO IN SEI QUARTIERI

25 luglio 2017- 16:21

Milano, 25 lug. (AdnKronos) - Dopo il weekend evento dedicato a ‘Il Trono di Spade’ durante l’Estate Sforzesca, continua la collaborazione tra il Comune di Milano e Sky Italia con una nuova iniziativa che porta il cinema all’aperto in sei diversi quartieri: Barona, Parco Lambro, Martesana, Giambellino, Rogoredo e Bonola. Il Cinequartiere - questo il nome dell’iniziativa - si muoverà per la città a bordo di un mini truck, con lo schermo allestito su una delle fiancate del furgone stesso e un centinaio di posti a sedere. "Sky ha un legame speciale con Milano sin dalla sua nascita e, in questi anni, è diventata sempre più parte integrante del suo tessuto sociale, industriale e culturale", spiega Pietro Maranzana, Chief Commercial Officer di Sky Italia.Con il Cinequartiere, minitruck di Sky con 100 posti a sedere e cuffie wi-fi, saranno proiettati 12 film in sei diversi quartieri: Barona, Parco Lambro, Martesana, Giambellino, Rogoredo e Bonola. Di settimana in settimana, dal 28 luglio al 7 settembre, per due serate consecutive, il cinema mobile proporrà dodici film in sei quartieri della città con pellicole di diverso genere e rivolte a tutte le età, offrendo occasioni di socialità e aggregazione per chi d’estate resta in città. Tutte le proiezioni cominceranno alle ore 21.45 e un sistema di cuffie Wi-Fi permetterà di evitare qualsiasi impatto acustico nei quartieri protagonisti dell’iniziativa, evitando qualunque disturbo ai cittadini residenti. Il primo appuntamento con Cinequartiere sarà in zona Barona (Municipio 6). Proseguirà ad agosto in zona Parco Lambro (Municipio 3, giovedì 3 e venerdì 4 agosto), in Martesana (Municipio 2, mercoledì 9 e giovedì 10 agosto), in Giambellino (Municipio 6, mercoledì 23 e giovedì 24 agosto) e in Rogoredo (Municipio 4, mercoledì 30 e giovedì 31 agosto). Ultima tappa mercoledì 6 e giovedì 7 settembre in Bonola.