MILANO: INTERROGAZIONE LEGA A MINNITI SU OCCUPAZIONI ABUSIVE

13 luglio 2017- 12:03

Milano, 13 lug. (AdnKronos) - "Abbiamo depositato un'interrogazione al ministro degli Interni per sapere come intenda affrontare l'emergenza delle occupazioni abusive delle case Aler a Milano dove, su un totale di 38.496 abitazioni Aler, sono ben 3.396 gli alloggi occupati abusivamente, ovvero uno ogni dieci". Lo affermano i deputati leghisti Paolo Grimoldi e Marco Rondini, dopo aver depositato alla Camera un'interrogazione indirizzata al ministro Minniti sulla questione delle occupazioni abusive nei complessi di case popolari a Milano."Con la nostra interrogazione chiediamo al ministro Minniti se intenda intervenire, sollecitando un intervento del Prefetto di Milano per riportare sicurezza e legalità negli alloggi popolari, e prevedendo un protocollo specifico che dia un chiaro mandato alle forze dell'ordine per procedere con gli sgomberi, favorendo una reale e fattiva collaborazione di tutti gli enti interessati, a partire dal Comune di Milano" proseguno i due esponenti del Carroccio.Tutto questo per "consentire ad Aler di recuperare gli alloggi e riassegnarli alle migliaia di cittadini in lista d'attesa per una casa popolare, sbloccando finalmente la situazione a favore della gente che rispetta le regole e di quei tanti cittadini onesti che continuano a subire situazioni di degrado, di occupazioni abusive e un aumento di casi di attività illecite come ricettazione e spaccio".