10 gennaio 2019- 09:00 Milano: intossicati da monossido, in cinque in ospedale nella notte

Milano, 10 gen. (AdnKronos) - Cinque persone sono finite in ospedale a Milano, la scorsa notte, per intossicazione da monossido di carbonio. E' accaduto in due diversi interventi. Il primo caso si è verificato intorno alle 23,30. Una 29enne di Rho ha chiesto l'intervento del 118 perché la figlioletta di 4 aveva iniziato a sentirsi male. Giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica, i sanitari hanno prestato le prime cure, riscontrando in entrambe i sintomi di un'intossicazione da monossido di carbonio. Le due sono state quindi trasportate in codice giallo all'ospedale Niguarda, dove sono state sottoposte a terapia in camera iperbarica. Sul posto sono intervenuti anche polizia e vigili del fuoco.Poco dopo le 2,30, il secondo episodio. Una coppia si è presentata al pronto soccorso del Niguarda, spiegando di accusare un malore. Anche in questo caso, il personale sanitario ha riscontrato in entrambi i sintomi di un'intossicazione da monossido, probabilmente per il malfunzionamento di una stufa detenuta in casa. A quel punto i due hanno lanciato l'allarme per la loro figlia 22enne, rimasta nell'appartamento. Così è stata inviata un'ambulanza che ha soccorso la giovane, trasferendola in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.