8 ottobre 2019- 18:06 Milano, investito bimbo di 8 anni: è in coma

Milano, 8 ott. (AdnKronos) - Un bambino di otto anni è stato investito da un'auto a Cologno Monzese (Milano) intorno alle 17 ed è stato portato in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda, dove si trova in coma. L'incidente è avvenuto sul viale Lombardia e non si tratta, avverte l'Areu, di omissione di soccorso.