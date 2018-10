19 ottobre 2018- 16:50 Milano: la Biblioteca degli Alberi inaugura il 27 ottobre

Milano, 19 ott. (AdnKronos) - Aprirà sabato 27 ottobre la Biblioteca degli Alberi, il nuovo parco pubblico di Milano realizzato da Coima nell'ambito del progetto urbanistico Porta Nuova. Dopo la riapertura del primo lotto di 7.500 metri quadrati di via de Castillia 26 avvenuta nella primavera del 2017, da sabato prossimo sarà fruibile l'intero polmone verde progettato dalla paesaggista Petra Blaisse dello Studio Inside Outside. Anello di congiunzione fra gli spazi pubblici, le infrastrutture e le architetture dei quartieri circostanti, il parco collega Piazza Gae Aulenti al quartiere Isola, alla sopraelevata su Via Melchiorre Gioia, alla promenade verde di Varesine e al giardino di via de Castillia. La Biblioteca degli Alberi, con i suoi quasi 10 ettari di estensione, sarà il terzo parco pubblico più grande del centro di Milano.