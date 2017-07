MILANO: LA RUSSA, PER SINISTRA SICUREZZA NON è PRIORITà

17 luglio 2017- 17:54

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - “Mentre continuano gli sbarchi di migliaia e migliaia di immigrati e la sinistra pensa ad introdurre lo ius soli con la conseguenza di far diventare l’Italia la sala parto dell’Africa, a Milano avviene una nuova, ennesima, aggressione armata ai danni di un agente in divisa da parte di un immigrato con precedenti penali". Lo afferma Ignazio La Russa, di Fratelli d'Italia."I cittadini giustamente pretendono più sicurezza -aggiunge- ma per la sinistra questo tema non è mai stato una priorità e mai lo sarà. E' palese che le porte spalancate all’immigrazione incontrollata, gli svuota carceri e l’introduzione del reato di tortura sono solo favori alla delinquenza. Fratelli d'Italia dice basta a questa politica buonista e lassista".