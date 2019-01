29 gennaio 2019- 13:32 Milano: la sequestrano e la costringono a prostituirsi, arrestata una coppia

Milano, 29 gen. (AdnKronos) - Una coppia di "aguzzini" è stata arrestata dalla polizia di Milano per sequestro di persona finalizzato allo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Si tratta di M. R., cittadino albanese di 32 anni e M. F. A. G., ecuadoregna di 31 anni: la coppia avrebbe indotto una 24enne peruviana a venire in Italia nel marzo scorso con la promessa di un lavoro da babysitter, per poi costringerla a prostituirsi. Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato Scalo Romana della Questura di Milano, sono state avviate dopo la denuncia presentata nel mese di luglio 2018 dalla vittima. Dal suo racconto è emerso che gli aguzzini, dopo averle pagato il biglietto aereo e averla ospitata nella loro abitazione, le hanno sottratto il passaporto, il denaro e poi scattato alcune foto in lingerie pubblicate su un sito internet di incontri e sotto minaccia l’hanno costretta all’attività della prostituzione. I due accompagnavano la giovane agli appuntamenti con i clienti e successivamente la riportavano a casa e tenendola segregata, dopo averle sottratto il compenso delle prestazioni.La vittima, approfittando di un momento di distrazione della coppia, è riuscita a scappare andando al commissariato dello Scalo di porta Romana per denunciare i suoi sfruttatori.