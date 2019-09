6 settembre 2019- 15:59 Milano: la sostenibilità al centro della Bike City

Milano, 6 set. (AdnKronos) - Dal 14 al 22 settembre si svolgerà la Milano Bike City, il festival diffuso che avrà un cartellone con oltre cento eventi proposti da operatori, associazioni e aziende impegnate nella mobilità sostenibile attiva, e che si svolgeranno in luoghi diversi della città. L'obiettivo è quello di coinvolgere tutti i cittadini in modo trasversale e inclusivo per scoprire il potenziale ciclabile della città e promuovere contemporaneamente uno stile di vita sostenibile. Con Milano Bike City saranno percorsi itinerari che porteranno a visitare luoghi d’arte alternati da momenti di riflessione sulla mobilità sostenibile. Saranno inoltre previsti silent music tour, presentazioni di libri, aperitivi a tema, eventi per famiglie, film e molto altro. Milano Bike City coincide con la settimana europea che ogni anno promuove le buone pratiche nel campo della mobilità, la European Mobility Week (dal 16 al 22 settembre). Molte le attività in programma, dalla campagna Bike-to-Work, che incentiva l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro, alla Carfreeweek, che invita i cittadini all’utilizzo della bicicletta e dei mezzi pubblici, non utilizzando l’auto per un’intera settimana.