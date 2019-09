6 settembre 2019- 15:59 Milano: la sostenibilità al centro della Bike City (2)

(AdnKronos) - "In un momento storico in cui la questione ambientale si impone con urgenza – ha dichiarato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala – celebrare il mondo delle due ruote e lo stile di vita sostenibile che questo rappresenta è fondamentale. La bicicletta è il mezzo ecologico per eccellenza, senza il quale non è possibile progettare una città davvero contemporanea. Appuntamenti come quelli che animeranno la Milano Bike City contribuiscono a costruire la città del futuro. Incentivando comportamenti virtuosi e buone abitudini, Milano mira ad essere sempre più verde, vivibile e accogliente". Anche quest’anno ATM è partner tecnico di Milano Bike City, una iniziativa fortemente incentrata su quelli che sono i temi chiave per la mobilità del futuro e per il servizio fornito dall’Azienda: intermodalità, integrazione sempre più fluida ed efficiente delle diverse modalità di trasporto, sostenibilità di tutte le scelte alla base del trasporto pubblico."Incentiviamo l'uso del bike sharing anche con gli abbonamenti che prevedono uno sconto del 33% mentre per gli under 27 del 60%", ha detto il presidente di Atm Luca Bianchi.