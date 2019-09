6 settembre 2019- 15:59 Milano: la sostenibilità al centro della Bike City (3)

(AdnKronos) - "Abbiamo bisogno che il governo ci aiuti a semplificare sulla mobilità leggera. Il bike sharing a Milano infatti vede 18mila persone che utilizzano le biciclette, oltre quelle che girano con le proprie. Il nostro obiettivo è quello che la città cambi il modo di muoversi ogni giorno. Se noi mettiamo a disposizione dei cittadini più mezzi per muoversi la città cambia", ha detto l'assessore alla mobilità Marco Granelli. Per tutta la durata del festival i partecipanti potranno partecipare a SharingMi, l’iniziativa che promuove soluzioni per stili di vita più sostenibili. Supportata dalla piattaforma digitale greenApes, SharingMi premia i cittadini per le azioni positive che contribuiscono a migliorare la città. E le buone pratiche saranno promosse dal Milano Bike Challenge 2019 con l’obiettivo di convincere un numero maggiore di persone, istituzioni ed aziende a scegliere la bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile per i loro spostamenti casa-lavoro.