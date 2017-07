MILANO: LAFORGIA, BENE NASCITA GRUPPO MDP E CAMPO PROGRESSISTA

10 luglio 2017- 17:30

Milano, 10 lug. (AdnKronos) - “La nascita del Gruppo consiliare 'Insieme per Milano' è un fatto politico importante e segna una tappa significativa dopo la Piazza Santi Apostoli a Roma del 1 luglio". Così il capogruppo di Articolo 1 – Mdp a Montecitorio Francesco Laforgia, evidenziando che esso "sarà un riferimento per i tanti che in questi mesi hanno animato percorsi politici e civici, da Articolo 1 a Campo Progressista, e che oggi sono impegnati nella ricostruzione di un nuovo centrosinistra che contribuisca a riallacciare i fili con un pezzo di società dimenticato dalle politiche di questi anni. Ai consiglieri faccio i miei migliori auguri”.