MILANO: LAFORGIA (MDP), UMANITà DELPINI GUIDA PER LA COMUNITà

7 luglio 2017- 19:02

Milano, 7 lug. (AdnKronos) - "La straordinaria umanità, l’esperienza pastorale e la grande capacità di dialogo del nuovo pastore, che Papa Francesco ha scelto come guida della Chiesa Milanese, saranno, per la comunità cattolica e non solo, un punto di riferimento fondamentale. Nell' augurare buon lavoro a Monsignor Mario Delpini, esprimo un ringraziamento a monsignor Angelo Scola per quanto fatto finora". Cosi’ in una nota il capogruppo di Articolo 1 – Mdp a Montecitorio Francesco Laforgia.