8 giugno 2019- 12:54 Milano: lettere per patto anti-morosità a 23mila inquilini case popolari

Milano, 8 giu. (AdnKronos) - C’è tempo fino al 30 giugno per aderire al piano di recupero della morosità nelle case popolari comunali di Milano gestite da MM. La scadenza dei termini, aperti un anno fa, è già stata prorogata con una mozione in consiglio comunale nel dicembre scorso e oggi, per ricordarlo, l’amministrazione comunale sta inviando insieme a MM per posta 23mila buste che spiegano nel dettaglio le modalità di adesione al piano di rientro. Gli inquilini morosi rappresentano annualmente circa un terzo di chi abita le case popolari, ma se sommati negli anni (dal 2003 al 2016) sono circa 19mila. Nell’arco di qualche giorno, le lettere dal titolo 'Il nostro impegno, le nostre case' arriveranno a tutti gli inquilini, morosi e non, con le parole dell'assessore alla Casa, Gabriele Rabaiotti. La proposta è quella di un nuovo patto, in cui si inserisce anche la questione morosità. Nella busta, troveranno anche il modulo precompilato per aderire al piano di rientro volontario da consegnare alla sede territoriale MM di competenza.