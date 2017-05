MILANO: LITIGA CON MOGLIE E TENTA DI SFONDARE PORTA CON COLTELLO, ARRESTATO

17 maggio 2017- 20:37

Milano, 17 mag. (AdnKronos) - I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un 59enne di origine cingalese ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. E' accaduto ieri a Milano. L'uomo, in preda ai fumi dell'alcool, al culmine di una violenta lite con la moglie, ha preso un grosso coltello da cucina e ha iniziato a colpire la porta della camera da letto, dove la donna si era rifugiata per sfuggire alla sua furia. I vicini allarmati dalle urla, hanno chiesto l'intervento dei carabinieri che sono subito intervenuti sul posto.Dopo essere entrati nell’abitazione della coppia utilizzando le chiavi che la vittima aveva lanciato dalla finestra ad un vicino, i militari sono stati aggrediti dall'uomo che si è scagliato contro di loro con il coltello in mano, ma lo hanno immobilizzato e arrestato. La donna, una 50enne dello Sri Lanka in forte stato di agitazione, è stata soccorsa e tranquillizzata. Dopodiché ha denunciato il marito, accusandolo di pregresse, analoghe condotte violente. Con l’arresto di oggi sale a 117 il numero delle persone denunciate dall’inizio dell’anno per i reati di maltrattamenti in famiglia e stalking, 81 delle quali sono finite in manette.