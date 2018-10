3 ottobre 2018- 16:36 Milano: l'orchestra Verdi festeggia 25 anni con un tour musicale gratuito

Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Un tour musicale gratuito nei nove municipi di Milano. Così l'orchestra sinfonica Verdi celebra il suo venticinquesimo anno di attività. Da quando fu inaugurato, il 6 ottobre 1999, con la sinfonia n.2 di Mahler diretta da Riccardo Chailly, l'auditorium di largo Mahler non è solo la casa dell'orchestra, ma anche un punto di riferimento culturale per il quartiere e per l’intera città di Milano. Ed è per questo che per festeggiare il suo compleanno laVerdi vuole aprirsi ancora di più alla città e ai cittadini, portando la musica in tutte le zone di Milano, dal centro alle periferie, con un progetto messo a punto in collaborazione con il Comune di Milano. "La stagione 2018-2019 si annuncia come un percorso in note da seguire lungo i mesi nei diversi municipi della città -spiega l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno-. Partendo dal cuore di Milano, e precisamente dalla Sala delle Cariatidi che affaccia su piazza del Duomo, il programma dell'orchestra Verdi ci accompagnerà infatti in un lungo tour nei diversi quartieri per portare la musica direttamente 'in casa' dei milanesi: un bellissimo modo per festeggiare i 25 anni di attività dell'orchestra". Il tour parte il domenica prossima, 7 ottobre, con il concerto nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, per concludersi a maggio 2019.