18 gennaio 2019- 15:03 Milano: M5s, allarme amianto in ex scalo ferroviario Lambrate

Milano, 18 gen. (AdnKronos) - "È da diversi giorni che c’è allarme tra i cittadini del quartiere milanese di Lambrate per lo stoccaggio di sacchi di rifiuti contenenti amianto nell'area dell'ex scalo ferroviario". Lo denuncia il M5s della Lombardia, che chiede chiarimenti all’Ats (ex Asl)."E’ bene che i cittadini si siano attivati e che, responsabilmente, abbiano denunciato la presenza di quel materiale sotto le loro case -spiega Gregorio Mammì, consigliere regionale del M5s Lombardia-. Evidentemente le informazioni offerte e le rassicurazioni del Municipio non sono state sufficienti. Non ci deve essere il minimo dubbio che non si sia messa a rischio la salute pubblica". Proprio per questo "chiediamo all’Ats tutti i chiarimenti del caso e di fornirci una copia del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze"."Conosco molto bene la serietà con cui il gruppo Fs affronta la problematica del pietrisco ferroviario, perché me ne sono occupato in prima persona prima di essere eletto -conclude Mammì- ma i chiarimenti, in questo caso, sono dovuti".