MILANO: MAJORINO, MARCIA APPUNTAMENTO PER CITTADINI CHE NON HANNO PAURA

19 maggio 2017- 15:37

Milano, 19 mag. (AdnKronos) - "Ormai mancano poche ore al 20 maggio. Il ritrovo è alle 14.30 In Porta Venezia. Ditelo a chi ancora non lo sa". Lo ribadisce l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, rinnovando l'invito alla marcia pro-migranti prevista per domani nel capoluogo lombardo, finita al centro delle polemiche dopo l'aggressione ai due militari dell'esercito e all'agente della Polfer avvenuta ieri sera alla Stazione Centrale di Milano."Questo - spiega Majorino - è l'appuntamento dei cittadini che non hanno paura, della Milano dei diritti e dell'accoglienza". Si tratta di "centinaia di organizzazioni, gruppi, migliaia di donne e uomini". Cioè "un popolo che non vuole muri" e "che vi chiede di esserci". Perché quella di domani, conclude, sia "una marcia determinata e festosa".