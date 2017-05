MILANO: MAMMA 14ENNE RITROVATO, ANDREA STA BENE, POI SPIEGHERà LA FUGA

25 maggio 2017- 15:51

Milano, 25 mag. (AdnKronos) - "Andrea sta bene, grazie a tutti". Così mamma Monica conferma all'Adnkronos il ritrovamento di Andrea Vollaro, il 14enne che martedì scorso non aveva più fatto rientro nella sua abitazione in zona Niguarda a Milano. "Ora non è il momento delle spiegazioni, è solo molto stanco", taglia corto la donna che vuole continuare ad abbracciare il giovane studente, appassionato di sport e musica.