MILANO: MARONI, DELPINI DA SEMPRE VICINO A TERRITORIO CON IMPEGNO E DEDIZIONE

7 luglio 2017- 13:51

Milano, 7 lug. (AdnKronos) - "Desidero esprimere le più vive congratulazioni a monsignor Mario Delpini per la nomina ad arcivescovo di Milano. L'impegno e la dedizione dimostrata, da sacerdote e da vescovo, per la comunità ambrosiana, sono certo lo accompagneranno anche nella sua nuova missione di fede, vicino alle persone e al nostro territorio". Così il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni commenta la nomina del nuovo arcivescovo di Milano. "Nel rinnovargli gli auguri - conclude - esprimo anche il ringraziamento a nome della Regione Lombardia a monsignor Angelo Scola per quanto fatto finora alla guida della nostra arcidiocesi".