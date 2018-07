14 luglio 2018- 14:25 Milano: martedì il quinto incontro pubblico su riapertura Navigli

Milano, 14 lug. (AdnKronos) - Martedì prossimo dalle ore 18 nella sede di Emit Feltrinelli di piazzale Cantore, a Milano, si terrà il quinto incontro pubblico dedicato al progetto di riapertura dei Navigli. L’assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data Lorenzo Lipparini, il coordinatore del dibattito Andrea Pillon e i progettisti dell’opera discuteranno con cittadini, associazioni e comitati di quartiere la riapertura del tratto E, “Conca di Viarenna”, da via Marco d’Oggiono alla Darsena. Il progetto in questo tratto, lungo circa 260 metri, prevede la rimessa in funzione della Conca storica, la realizzazione di un laghetto e la creazione di un nuovo alveo per la connessione alla Darsena. Nel frattempo, nel sito ufficiale del dibattito pubblico è possibile consultare i primi 'Quaderni degli attori', che raccolgono le osservazioni e le proposte dei cittadini raccolte nelle ultime settimane.