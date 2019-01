18 gennaio 2019- 13:07 Milano: materassi e cibo in sala giochi, questore revoca licenza

Milano, 18 gen. (AdnKronos) - Precarie condizioni di igiene e violazione delle norme di sicurezza. Questi i motivi alla base della revoca della licenza a una sala giochi di via Pellegrino Rossi, a Milano. La decisione è scaturita in seguito a un controllo effettuato dagli agenti del commissariato Comasina lo scorso 19 dicembre, durante il quale sono state accertate le precarie condizioni di igiene e di sicurezza del locale per la presenza di numerosi cavi elettrici improvvisati, trattenuti con nastro adesivo, oltre a numerose prolunghe penzolanti su una tenda non ignifuga che, in caso di corto circuito, avrebbero provocato gravi conseguenze sull’incolumità delle persone. All’interno dell’esercizio, inoltre, sono stati rinvenuti numerosi materassi collocati nel soppalco e al piano inferiore, un angolo cucina con forno a microonde e generi alimentari, nonché masserizie ammassate, tali da far ritenere un utilizzo improprio della sala come luogo di dimora. Per questo il questore Marcello Cardona ha decretato la revoca della licenza, notificata ieri alla titolare.