MILANO: MAXI INCENDIO AZIENDA RIFIUTI, VIGILI DEL FUOCO ANCORA AL LAVORO

8 luglio 2017- 09:13

Milano, 8 lug. (AdnKronos) - Non si è ancora del tutto spento il maxi incendio scoppiato la scorsa notte, intorno alle 3, in un'azienda di smaltimento rifiuti di Senago, piccolo comune della città metropolitana di Milano. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro questa mattina con due squadre, dopo quasi 30 ore di operazioni di spegnimento e 26 squadre che si sono date il cambio sul luogo dell'incendio.Dai capannoni dell'azienda Galli di Senago, dedita allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, ieri si è levata una nube visibile da chilometri di distanza e oggi il fumo non è ancora sedato. Non è stato possibile, finora, chiarire le cause all'origine dell'incidente. Adesso, è iniziata la fase di 'smassamento' del materiale bruciato, spiegano dalla centrale operativa, ma l'incendio è ormai 'sotto controllo'.