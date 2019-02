19 febbraio 2019- 13:53 Milano: maxi sequestro di shaboo, un giovane arrestato

Milano, 19 feb. (AdnKronos) - Maxi sequestro di shaboo a Milano. Un 24enne di origine cinese è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; in casa gli sono stati trovati 800 grammi di shaboo e 1000 pasticche di extasy. E' accaduto lo scorso sabato, ma la notizia è stata diffusa solo oggi.Ad eseguire l'arresto gli uomini della seconda sezione 'criminalità straniera' della squadra mobile di Milano, che hanno sorpreso il giovane in via Lecco, mentre vendeva ad un 43enne venezuelano 5 grammi di shaboo, per un totale di 50 dosi. Dopo aver assistito alla cessione, gli agenti sono intervenuti bloccando i due. Il 24enne è stato trovato in possesso di 1 grammo di shaboo e 1300 euro in contanti; a quel punto è scattata la perquisizione domiciliare. Nel suo appartamento, in zona Corso Sempione, sono stati trovati e sequestrati ulteriori 800 grammi di shaboo e circa 1000 pasticche di extasy. Per entrambi gli uomini sono scattate le manette.