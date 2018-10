1 ottobre 2018- 12:49 Milano: Mediobanca con Comune e Cus Rugby, Insieme sbarca in via Padova

Milano, 1 ott. (AdnKronos) - Partito nel 2017 per promuovere la pratica sportiva dei minori appartenenti a fasce socialmente deboli e a rischio di esclusione, il progetto Insieme è pronto a scrivere il suo secondo capitolo e riparte da Via Padova. Mediobanca sarà di nuovo a fianco del Cus Milano Rugby e del Comune di Milano, che insieme hanno individuato nuovi spazi di intervento: tra Via Padova, Via Cambini e Via Palmanova, in virtù di un accordo con l’Assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura, il Cus Milano Rugby si occuperà di riqualificare e attrezzare un’ampia zona verde all’interno della quale saranno realizzate strutture idonee alle attività sportive che fin dalle prossime settimane coinvolgeranno i ragazzi del quartiere.Anche quest’anno le attività saranno organizzate e gestite dal Cus Milano Rugby attraverso un team di educatori e tecnici coordinati da Diego Dominguez. Rugby, pallavolo e atletica leggera sono le discipline in cui si cimenteranno i ragazzi appartenenti a classi di almeno tre istituti del quartiere di riferimento. Verranno organizzati corsi pomeridiani che proseguiranno per l’intero anno scolastico. A supporto dello staff di Insieme è prevista l’assistenza di uno psicologo e di un responsabile medico che certifichi l’idoneità alla pratica sportiva dei ragazzi. Ai partecipanti verranno forniti i materiali necessari per le varie discipline."Con il progetto Insieme confermiamo il nostro impegno al fianco della città di Milano in favore dell’inclusione sociale delle nuove generazioni", commenta l'ad di Mediobanca, Alberto Nagel. "A pochi mesi dall’inaugurazione degli spazi di Quarto Oggiaro e con l’avvio delle attività in Via Padova saranno oltre 160 i ragazzi che regolarmente praticheranno attività sportive nell’ambito del nostro progetto e circa 3mila quelli che beneficeranno dell’attività di formazione in ambito scolastico, e questo è un risultato di cui siamo orgogliosi. Per questo continueremo a supportare le istituzioni nella creazione di nuove strutture e nella promozione di attività sportive che garantiscano ai ragazzi opportunità di socializzazione, formazione e crescita". Nel 2019, Insieme arriverà nel quartiere Baggio.