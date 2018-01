MILANO: MELEGNANO, EVACUATA SCUOLA PER SOSPETTA FUGA DI GAS (2)

22 gennaio 2018- 19:31

(AdnKronos) - E' rientrato l'allarme per una sospetta fuga di gas che ha portato all'evacuazione di 270 bambini da una scuola di via Lazio a Melegnano. A far scattare l'allarme è stato il forte odore di gas percepito dal personale dell'istituto. In realtà si sarebbe trattato di una fuga di gas odorizzante, un additivo aggiunto al metano per renderlo riconoscibile. Per precauzione 17 bambini sono stati portati in ospedale in codice verde. Di questi 9 sono stati portati a Melegnano, 3 a Lodi, 2 al San Paolo e 3 a Melzo.