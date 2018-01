MILANO: MELONI SU INCIDENTE TRENO, MORIRE COSì INACCETTABILE, SFORARE TETTO 3%

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "Morire così nel 2018, in un Paese nel G8, è davvero inaccettabile. La questione infrastrutturale è l'unica cosa che si può affrontare in questo momento". Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fdi, ospite di Agorà su Raitre, commentando l'incidente di un treno dei pendolari nel milanese. Meloni torna dunque sul dibattito, molto vivo e contrastato nel centrodestra, sul tetto del 3% al rapporto tra deficit e Pil: "tu puoi indebitare i tuoi figli - dice - se spendi per qualcosa che rimane ai tuoi figli. Io sono per superare il tetto del 3% solo per investire in infrastrutture", certo "non per fare marchette elettorali".